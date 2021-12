Oficial: Kelvin vai representar um novo clube em 2022

Depois de uma época no Vila Nova, da segunda divisão brasileira, Kelvin assinou pelo Club Always Ready, a Bolívia.

Kelvin Oliveira, ex-FC Porto, vai jogar no Club Always Ready, segundo classificado do campeonato da Bolívia, que terminou neste mês de dezembro. Aos 28 anos, o avançado "estreia-se" num novo país, depois de jogar no Brasil e em Portugal.

Em 2021, Kelvin representou o Vila Nova, da segunda divisão brasileira, e marcou três golos em 47 jogos.

O extremo já representou Paraná, FC Porto, Rio Ave, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e Vila Nova.