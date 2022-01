Oficial: Juve confirma dupla de saída para o Tottenham

Kulusevski com a camisola da Juventus

Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski assegurados pelos Spurs

A contratação de Vlahovic obrigou a uma grande esforço financeiro da Juventus. A vecchia signora, no último dia de mercado de janeiro, confirmou as saídas de dois jogadores, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, que vão atuar a partir de agora no Tottenham.

Os números ainda não são oficiais, mas, quanto a Kulusevski, trata-se de empréstimo com obrigação de compra por 40 milhões de euros em caso de qualificação para a Liga dos Campeões e a realização de um determinado número de jogos. Bentancur, por seu turno, custará 19 milhões e mais seis mediante o cumprimento de objetivos.

Bentancur chegou a Turim em 2017, dizendo adeus à Juve ao fim de 181 jogos. Kulusevski estava há menos tempo, tendo sido contratado apenas no verão de 2020.

UFFICIALE | Rodrigo #Bentancur passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Rodrigo - JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022