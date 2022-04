Oficial: Jurgen Klopp renova pelo Liverpool

Técnico revelou, em vídeo partilhado pelo clube, que renovou por mais dois anos, até junho de 2026

Jurgen Klopp chegou esta quinta-feira a acordo com o Liverpool para renovar o contrato com o clube até junho de 2026, numa extensão de dois anos em relação ao vínculo anterior, que estava em vigor até 2024, anunciaram os reds nas redes sociais.

Jurgen Klopp, num vídeo partilhado pelo Liverpool, anunciou a extensão do vínculo numa mensagem aos adeptos do clube.

Também a equipa técnica do alemão chegou a acordo para continuar no comando dos reds, com destaque para Pepijn Lijnders, adjunto que passou pela formação do FC Porto entre 2008 e 2014.

Jurgen Klopp seguirá assim no comando técnico do Liverpool, onde chegou em 2015, proveniente do Dortmund. Desde a chegada, o treinador de 54 anos orientou a conquista de uma Premier League e de uma Liga dos Campeões, para além de uma Taça da Liga inglesa, vencida esta temporada.

