Oficial: Júnior Caiçara volta ao Brasil após 13 anos

Chegou ao Gil Vicente em 2010, oriundo do seu país, e agora volta a casa para vestir a camisola do Santos

Júnior Caiçara, antigo jogador do Gil Vicente, está de volta ao futebol brasileiro após 13 anos na Europa. O lateral-direito de 34 anos assinou pelo Santos até ao final do ano.

Livre desde fevereiro, quando rescindiu com o Basaksehir, Caiçara finalmente chegou a acordo para prosseguir a carreira.

Na Europa vestiu ainda as camisolas de Ludogorets e Schalke 04.