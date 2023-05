Oficial: ligação entre Jordi Alba e Barcelona chega ao fim

Lateral espanhol sai ao fim de 11 anos. Conquistou 18 títulos ao serviço do clube catalão

Está confirmada a notícia avançada pela comunicação social espanhola. Jordi Alba vai abandonar o Barcelona no final da presente temporada, anunciou esta quarta-feira o clube.

O defesa tinha contrato com os catalães até 2024, mas, ao que tudo indica, as duas partes chegaram a acordo para a rescisão.

Contratado ao Valência no verão de 2012, Jordi Alba foi quase sempre indispensável para os diferentes treinadores que passaram por Camp Nou. O lateral despede-se com 18 títulos conquistados, com um triplete (Campeonato, Taça e Champions na mesma época) pelo meio, nos tempos de Luis Enrique.

Em meio ano, o Barcelona fica sem três das suas principais figuras da história mais recente: Piqué, Busquets e Jordi Alba.

Thank you, Jordi Alba ❤️#H18STÒRIC pic.twitter.com/f1Rxfj4pVS - FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023

❤️ GRÀCIES ❤️ GRACIAS ❤️ THANK YOU ❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j - Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023