150 jogos e 16 golos depois, Jonathan Ikoné despede-se do Lille.

Jonathan Ikoné é o mais recente reforço da Fiorentina, confirmou o Lille esta sexta-feira. O extremo, de 23 anos, deixa o Lille ao fim de três épocas e meia, onde foi sempre uma peça importante para o clube onde jogam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.

Formado no AS Bondy e no Paris Saint-Germain, o franco-congolês começou a carreira no Montpellier.