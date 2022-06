John Textor noticiado como proprietário do Lyon

Jean-Michel Aulas continua a ser, por enquanto, o CEO do clube

John Textor, proprietário do Botafogo, vai ser o novo dono do Lyon, oitavo classificado da última edição da Ligue 1.

O dirigente norte-americano convenceu o conselho de administração do clube nesta segunda-feira com uma oferta pública de aquisição simplificada por via da empresa Eagle Football, e vai passar a deter 66,,56 por cento das ações do clube, podendo chegar a pouco mais de 80 por cento a prazo.

Jean-Michel Aulas mantém por enquanto as funções de CEO do clube francês, o quarto em que Textor decide investir.

O executivo, que chegou a ser associado recentemente ao FC Porto, também é dono de 40% das ações do Crystal Palace, da Premier League, de 80% do RWD Molenbeek, da segunda divisão belga e de 90% do Botafogo, clube treinado por Luís Castro no Brasileirão.