Oficial: Jesse Marsch afastado do comando técnico do Leeds

Técnico norte-americano entrou a meio da época passada e não cumprirá a atual. Leeds sem vencer desde novembro na Premier

Jesse Marsch já não é treinador do Leeds United. O clube confirmou o afastamento do norte-americano no início da tarde desta segunda-feira.

Marsch, de 49 anos, tinha entrado no Leeds a meio da temporada passada, conseguindo a manutenção na Premier apenas na última jornada.

Sem vitórias na Premier desde novembro, Marsch não resistiu aos maus resultados do clube, que está um lugar acima da zona de despromoção.