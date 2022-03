Oficial: Javier Aguirre é o novo treinador do Maiorca

Javier Aguirre, novo treinador do Maiorca

Mexicano, de regresso ao principal escalão espanhol, terá a tarefa deixar "uma posição perigosa" e evitar a despromoção do emblema maiorquino

O treinador Javier Aguirre é o novo técnico do Maiorca, ocupando o lugar de Luis García Plaza, que foi despedido na terça-feira, anunciou, esta quinta-feira, o antepenúltimo classificado da I Liga espanhola.

"Estou muito contente por estar de regresso", resumiu Aguirre, que treinou o Atlético de Madrid, entre 2006 e 2009, e o Espanyol, entre 2012 e 2014, em conferência de imprensa.

O técnico mexicano, de 63 anos, terá a tarefa de evitar a despromoção do Maiorca ao segundo escalão, numa altura em que o clube está na zona "vermelha" da classificação (18.º lugar), tendo perdido os últimos seis jogos.

"Nos próximos encontros devemos utilizar todos os recursos ao nosso dispor, porque estamos numa posição perigosa e o tempo [até ao fim do campeonato] não é muito", advertiu Aguirre, que também orientou as seleções do México, Japão e Egito.