Oficial: James Rodríguez volta ao ativo e reforça São Paulo

Internacional colombiano assinou por duas temporadas com o São Paulo.

Depois de uma temporada na Grécia, James Rodríguez foi anunciado este sábado como reforço do São Paulo, com o médio ofensivo colombiano, de 32 anos, a ter assinado por duas épocas com o atual sétimo classificado do Brasileirão.

Depois de passagens pelo Envigado (Colômbia), Banfield (Argentina), FC Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern, Everton, Al Rayyan (Catar) e Olympiacos, o criativo regressa desta forma à América do Sul, no mesmo país em que brilhou no Mundial'2014, sendo o melhor marcador do torneio.

Na época passada, James apontou cinco golos e seis assistências em 23 jogos pelo Olympiacos.