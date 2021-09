Al Rayyan anunciou a chegada do esquerdino colombiano

Ponto final nas poucas dúvidas que ainda existiam: James é reforço do Al Rayyan, clube do principal campeonato do Catar. Aos 30 anos, o esquerdino que se estreou na Europa ao serviço do FC Porto deixa o Everton, da Premier League, para rumar ao futebol árabe.

Na Europa, além de FC Porto, James representou o Mónaco, Real Madrid e Bayern.