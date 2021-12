Oficial: já é conhecido o novo treinador do Leipzig de André Silva

Clube alemão anunciou esta quinta-feira Domenico Tedesco no comando técnico.

Domenico Tedesco é o novo treinador do Leipzig de André Silva, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

O antigo treinador de Schalke 04 [2017 a 2019] e Spartak Moscovo [2019 a 2021] sucede assim a Jesse Marsch, assinando um contrato válido até junho de 2023.

De recordar que o Leipzig chegou a considerar Rúben Amorim para o cargo, tentando mesmo saber quais as possibilidades do técnico português rumar ao clube. No entanto, o treinador do Sporting tem outros planos para o futuro, dando uma nega aos alemães.