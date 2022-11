Oficial: internacional norueguês é reforço para a Roma de José Mourinho

Ola Solbakken anunciado como reforço esta quarta-feira.

Agora é oficial: Ola Solbakken é reforço para a Roma de José Mourinho, anunciou o clube italiano esta quarta-feira.

O internacional norueguês, do Bodo/Glimt, assinou até junho de 2027 e vai juntar-se à Roma apenas em janeiro, altura em que termina a ligação ao clube que representa.

"A Roma surpreendeu-me desde o primeiro instante, acredito muito no projeto e nos planos do clube e queria fazer parte disso. Venho aqui para aprender e melhorar, mas também para demonstrar do que sou capaz", afirmou o extremo de 24 anos.