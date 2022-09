Oficial: internacional belga na equipa de Leonardo Jardim

Jesús Alcantar, central da equipa B do Sporting neste momento ao serviço da seleção sub-20 do México, está a viver uma fase para esquecer. Depois de cometer um penálti insólito no jogo com os Estados Unidos (vitória do México por 2-1), o jogador foi expulso na madrugada desta quarta-feira, contra o Perú (nova vitória mexicana por 2-1), ao perder a cabeça depois de sofrer uma falta de Goicochea. Veja o momento. [Vídeo via Twitter]