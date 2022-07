Oficial: Inter garante Raoul Bellanova, internacional sub-21 por Itália

Lateral chega por empréstimo do Cagliari, com o clube de Milão a ficar com opção de compra

Raoul Bellanova é o mais recente reforço do Inter de Milão para a temporada 2022/2023. O lateral chega do Cagliari por empréstimo, mas pode ficar de vez no final do ano.

Em comunicado, o Inter oficializou a contratação do internacional sub-21 por Itália, que pode ficar mesmo em Milão a título definitivo no final de 2022/2023, assim o clube pague os sete milhões acordados.

Com formação no rival AC Milan, Bellanova, aos 22 anos, já teve várias experiências, passando por Bordéus, Atalanta, Pescara e, mais recentemente, Cagliari.

