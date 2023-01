Oficial: Ings continua na Premier, mas abandona Aston Villa

Avançado reforça West Ham, um ano e meio depois de chegar ao Villa Park e de ter custado quase 30 milhões de euros

Danny Ings, avançado internacional inglês, foi confirmado esta sexta-feira como reforço do West Ham, proveniente do Aston Villa.

Em comunicado, os hammers confirmaram a contratação do jogador, que assina até ao verão de 2025.

Em Villa Park desde o verão de 2021, Ings foi um investimento avultado do clube de Birmingham, custando, na altura, 29 milhões de euros.