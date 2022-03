Oficial: Hulk renova com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024

Antigo jogador do FC Porto foi uma das peças fundamentais para o título. Anterior vínculo terminava no atual ano de 2022

Figura no título conquistado em 2021, Hulk vai continuar a defender as cores do Atlético Mineiro. O antigo jogador do FC Porto renovou contrato até 2024.

O anterior vínculo, que era válido até ao final de 2022, foi prolongado e Hulk fica, desta forma, ligado ao atual campeão brasileiro até dezembro de 2024.

Desde o momento em que chegou ao Atlético Mineiro, Hulk tem sido uma das grandes figuras da equipa, contabilizando, por esta altura, 42 golos em 74 partidas.

