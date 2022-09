Oficial: Herrerín reforça Valência até final da época

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes de 34 anos foi contratado após a lesão de Jaume Domènech

O Valência já tem, oficialmente, substituto para colmatar o lesionado Jaume Domènech: Iago Herrerín, guarda-redes de 34 anos, foi contratado até ao final da temporada.

Herrerín, que estava a treinar com o Valência há já duas semanas, jogou no Athletic Bilbau, Baskonia, Barakaldo, Atlético Madrid B, Numancia, Leganés e Al Raed. Estava sem clube desde que representou os sauditas, o que possibilitou assinar após o fecho do mercado.

Vai disputar uma vaga no onze com Mamardashvili e Cristian Rivero.