Oficial: Herrera está de regresso ao Athletic

Médio assina até junho de 2024. Clube basco acionou opção de compra junto do PSG, que, assim, conseguiu ainda colocar Keylor Navas no Nottingham Forest

Ander Herrera está de regresso ao Athletic de Bilbau. O clube basco acionou a opção de compra junto do PSG e garantiu o médio até ao verão de 2024.

Emprestado desde o início da época, Herrera podia passar a ser jogador dos bascos caso o clube acionasse a opção de compra acordada com o PSG. No último dia do mercado, foi, precisamente, isso que aconteceu.

Os parisienses, que já tinham atingido o limite de oito cedências na mesma temporada, precisavam de uma nova vaga para poder emprestar Keylor Navas ao Nottingham Forest. Ela surgiu com a compra de Herrera.

Esta é a segunda passagem de Herrera pelo Athletic, depois da primeira experiência há, sensivelmente, uma década (2011-2014).