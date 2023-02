Oficial: Heitinga comanda Ajax até ao final da época

Técnico tinha substituído de forma interina Alfred Schreuder. Ajax vive época abaixo do normal, com um pouco habitual quarto lugar, a cinco pontos do líder Feyenoord

John Heitinga, antigo central da seleção dos Países Baixos, vai comandar o Ajax até ao final da presente temporada, informou o clube neerlandês, esta quinta-feira.

Chamado de forma interina para substituir Alfred Schreuder, Heitinha liderou a vitória do Ajax, no passado fim de semana, por 4-1, diante do Excelsior.

John Heitinga, de 39 anos, leva oito épocas na formação do Ajax, uma e meia na equipa B do emblema de Amesterdão.