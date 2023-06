Oficial: Hazard rescinde com Real Madrid e será jogador livre no verão

Termina uma passagem de quatro épocas para esquecer no gigante merengue para o extremo belga, de 32 anos, que custou 115 milhões de euros no verão de 2019.

O Real Madrid anunciou este sábado que Eden Hazard chegou a acordo para rescindir o seu contrato com o clube, que estava válido até 2024, tornando-se num jogador livre a partir do dia 30 de junho.

Após ter anunciado as saídas a custo zero de Marco Asensio e Mariano Díaz, o gigante merengue prosseguiu com o extremo belga, de 32 anos, que termina desta forma uma passagem de quatro épocas para esquecer na capital espanhola, após ter custado 115 milhões de euros em 2019, proveniente do Chelsea.

Muito debilitado por lesões, Hazard registou apenas sete golos e 76 jogos com a camisola do Real Madrid, tendo celebrado ainda assim a conquista de uma Liga dos Campeões, duas Ligas espanholas, uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha e uma Supertaça Europeia.

Na presente temporada, o extremo apontou um golo e duas assistências em dez jogos disputados.