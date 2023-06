Oficial: Gundogan é reforço do Barcelona

Médio deixa o Manchester City e assina pelo Barcelona até junho de 2025.

Ilkar Gundogan foi anunciado na manhã desta segunda-feira como reforço do Barcelona. Após terminar contrato com o Manchester City, o internacional alemão, de 32 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com os blaugrana.

A cláusula de rescisão do médio é de 400 milhões de euros.

Bochum, Nuremberga, Borussia Dortmund e Manchester City são os clubes que representou até agora. Na última época fez 51 jogos (11 golos e 5 assistências) e venceu a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.