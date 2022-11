Oficial: Guardiola renova por mais dois anos com o Manchester City

Técnico espanhol tinha contrato apenas até ao final desta época, mas história no Etihad continuará até 2025, pelo menos

A imprensa inglesa já tinha noticiado a possibilidade e, na manhã desta quarta-feira, ficou confirmado. Pep Guardiola vai ficar no Manchester City até 2025.

O espanhol renovou por mais dois anos um contrato que era válido apenas até ao final da presente temporada.

No Etihad desde 2016, o antigo técnico do Barcelona já conquistou 11 títulos com os citizens, incluindo quatro campeonatos.