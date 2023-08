Oficial: Greenwood não vai voltar ao Manchester United

Comunicado dos red devils

Mason Greenwood não vai voltar ao Manchester United. O clube anunciou o fim de ligação com o avançado, esta segunda-feira.

"O Manchester United concluiu a sua investigação interna sobre as alegações feitas contra Mason Greenwood. Com base nos elementos de prova de que dispomos, concluímos que o material publicado na Internet não fornecia uma imagem completa e que Mason não cometeu os crimes de que foi inicialmente acusado. Dito isto, como Mason reconhece hoje publicamente, cometeu erros pelos quais está a assumir a responsabilidade", informaram os red devils.

Os red devils garantiram ainda que "vão trabalhar" com Mason Greenwood no sentido de arranjar uma solução para o futuro do jovem, afastado dos relvados desde o início de 2022.

Mason Greenwood foi acusado de tentativa de violação, conduta controladora e abusiva, e agressão pelo Ministério Público inglês, no ano de 2022. O jogador então do Manchester United estava a contas com três acusações de uma mesma vítima. A ex-namorada chegou a divulgar, nas redes sociais, imagens e vídeos que serviram como prova.

Recorde-se que o atleta, de 21 anos, foi absolvido dos crimes de agressão física e sexual, depois de ver as queixas e acusações retiradas, no início deste ano. Estava suspenso pelo Manchester United desde março de 2022.

Leia também Vídeos O penálti desperdiçado por Enzo Fernández no West Ham-Chelsea Ao minuto 43, o antigo médio do Benfica falhou o castigo máximo. Resultado chegou ao intervalo empatado a uma bola e a equipa da casa acabou por triunfar por 3-1. [vídeo Eleven Sports]