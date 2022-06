Oficial: Gotze é reforço do Eintracht Frankfurt, vencedor da última Liga Europa

Internacional alemão foi associado ao Benfica, mas regresso ao país de origem está confirmado

Mario Gotze está de volta ao futebol alemão. O médio, associado ao Benfica durante estas últimas semanas, é reforço do Eintracht Frankfurt, vencedor da edição 2021/2022 da Liga Europa.

O clube alemão não divulgou o valor da transferência, apenas confirmou que o médio criativo ficará ligado ao Eintracht até ao ano de 2025.

No PSV durante as últimas duas temporadas, Gotze volta ao país de origem, depois de 77 partidas realizadas com os neerlandeses. Na Alemanha, tinha jogado pelo Dortmund (em dois momentos diferentes) e pelo rival Bayern de Munique.

Tendo sido pupilo de Roger Schmidt, novo treinador do Benfica, no PSV, Gotze foi associado durante as últimas semanas ao clube da Luz.