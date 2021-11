Oficial: Giovanni van Bronckhorst é o novo treinador do Rangers

Clube de Glasgow encontrou substituto de Steven Gerrard

Steven Gerrard já fala como treinador do Villa e o Rangers já encontrou substituto. Giovanni van Bronckhorst é o novo treinador do campeão escocês.

Nas redes sociais, o clube confirmou a chegada do antigo internacional holandês, que treinou durante quatro temporadas o Feyenoord, antes de embarcar para uma curta aventura no futebol chinês, ao serviço do Guangzhou City.

Enquanto jogador, o antigo lateral passou pelo Rangers entre 1998 e 2001, disputando um total de 117 partidas e conquistando duas dobradinhas e uma taça da Liga.