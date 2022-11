Oficial: Giovanni van Bronckhorst deixa o comando técnico do Rangers

Escoceses afastam técnico que chegou à final da Liga Europa na época transata. Maus resultados em 2022/2023 ajudaram a ditar saída

Giovanni van Bronckhorst já não é treinador do Rangers, informou o clube de Glasgow na manhã desta segunda-feira.

O neerlandês, que chegou ao clube na época passada, conseguiu um segundo lugar no campeonato, atrás do campeão e grande rival Celtic, e uma final da Liga Europa, perdida para os alemães do Eintracht Frankfurt, após grandes penalidades.

Esta época, os resultados não têm sido muito positivos, com o clube a acabar a fase de grupos da Champions sem um único ponto e com uma diferença de golos de -20. No campeonato, a liderança está a nove pontos.