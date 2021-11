Oficial: Gerrard deixa o Rangers e está de volta à Premier League

Steven Gerrard vai orientar o Aston Villa, sucedendo a Dean Smith no cargo.

Agora é oficial: Steven Gerrard está mesmo de regresso à Premier League. O treinador inglês vai orientar o Aston Villa, confirmou esta quinta-feira o clube inglês, sucedendo no cargo a Dean Smith.

O técnico de 41 anos estava na quarta época consecutiva no Rangers e deixa, assim a Escócia para voltar a Inglaterra, onde fez praticamente toda a carreira de futebolista.

"O Aston Villa é um clube com uma história rica e com tradição no futebol inglês. Estou muito orgulhoso por me tornar o novo treinador. Durante as negociações com a direção, foi evidente o quão ambicioso era o projeto, e estou entusiasmado para ajudar todos a cumprir os seus objetivos. Quero expressar toda a minha gratidão a toda a gente associada ao Rangers, por me terem dado a oportunidade de treinar um clube tão icónico", referiu Gerrard, em declarações aos canais oficiais dos villains.

O Aston Villa ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa, com dez pontos.