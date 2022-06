Oficial: Gabriele Cioffi é o novo treinador de Miguel Veloso

Igor Tudor já tem substituto, que, na época passada, trabalhou com o português Beto na Udinese

Gabriele Cioffi, de 46 anos, é o novo treinador do Hellas Verona, do português Miguel Veloso. O clube que milita na Serie A anunciou o substituto de Igor Tudor nas redes sociais.

O novo timoneiro do clube que, na época passada, acabou em nono na Serie A, trabalhou na Udinese e com o português Beto, conseguindo manter o clube e chegar ao 12º posto do principal campeonato italiano.

Leia também Futebol Nacional Sporting perde guerra dos títulos de campeão: confira pareceres entregues à FPF Estudos solicitados pela Federação serão debatidos em AG. Tese do Sporting não vinga em nenhuma das avaliações. FPF apresentou aos seus associados dois pareceres sobre categorização dos títulos nacionais desde 1921/22. Em ambos, o Sporting, que era quem mais reclamava, é o menos beneficiado.

Depois de ter regressado, em 2019, à Serie A, o Hellas Verona conseguiu, nas últimas três temporadas, um lugar entre o top-10 do mais alto nível do futebol italiano.