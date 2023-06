Oficial: Fransérgio, ex-Braga e Marítimo, regressa ao Brasil

Médio brasileiro deixou o Bordéus, da segunda divisão francesa e reforçou o Coritiba.

O Coritiba, que começou a época com o português António Oliveira no comando técnico - treina atualmente o Cuiabá - e ocupa o último lugar do Brasileirão, anunciou esta quarta-feira a contratação de Fransérgio.

O médio brasileiro, de 33 anos, que representou o Marítimo e o Braga entre 2013 e 2021, deixou o Bordéus, da segunda divisão francesa, ao fim de duas épocas, tendo assinado até 2026 com o emblema brasileiro.

Trata-se de um regresso de Fransérgio ao Brasil, onde representou o Guaratinguetá, Ceará, Criciúma, Internacional, Athletico Paranaense e Paraná, antes de ter rumado a Portugal.