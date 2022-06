Oficial: Flamengo anuncia substituto de Paulo Sousa no comando técnico

Dorival Júnior é o novo treinador do Flamengo

O Flamengo anunciou esta sexta-feira o substituto de Paulo Sousa no comando técnico da equipa.

Dorival Júnior, de 60 anos, vai comandar o Mengão, que ocupa o 14º lugar do Brasileirão à décima jornada, após sete jogos sem conhecer o sabor da vitória sob o comando do português, despedido na noite de quinta-feira.

O treinador brasileiro estava no Ceará (13º classificado do Brasileirão) e vai cumprir a terceira passagem pelo Flamengo, depois de ter comandado o clube entre julho de 2012 e março de 2013 - acabou em 11º lugar no campeonato canarinho - e na reta final de 2018, quando somou sete vitórias em 12 jogos.

Recorde-se que Paulo Sousa, contratado pelo Flamengo em dezembro de 2021, registou apenas 19 vitórias em 32 jogos no clube do Rio de Janeiro, tendo perdido a Supertaça do Brasil para o Atlético Mineiro e o campeonato estadual para o Fluminense.

A derrota com o Bragantino (1-0), na madrugada de quinta-feira, ditou o despedimento do técnico português, que vinha sendo contestado pela massa adepta do Flamengo à medida que os maus resultados se foram acumulando.