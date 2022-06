Oficial: Fiorentina renova com Italiano até 2024, pelo menos

Vicenzo Italiano renova com Fiorentina

Técnico prolonga ligação com clube viola, mas contrato até pode ser renovado por mais um ano do que o previsto

Vincenzo Italiano vai continuar a orientar a Fiorentina por mais dois anos, pelo menos. O clube viola confirmou a renovação de um contrato que até pode só acabar em 2025, assim a opção do emblema seja exercida.

O antigo técnico do Spezia chegou a Florença no início desta última época. A estreia correu bem, com a Fiorentina a chegar às meias-finais da Taça de Itália e a garantir o sétimo posto e consequente regresso às competições europeias.

O anterior contrato de Italiano era válido até 2023.