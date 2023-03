Oficial: FIFA retira à Indonésia a organização do Mundial de Sub-20

A dois meses do início da competição, ainda não se sabe onde se disputará. A Argentina, que não se qualificou, já se tinha oferecido para organizar o evento e assim poder participar

A FIFA decidiu retirar à Indonésia a organização do Mundial de Sub-20 que se disputa dentro de dois meses, devido a problemas políticos (a Indonésia queria o afastamento de Israel, pois apoia a causa da Palestina).

A decisão e correspondente oficialização tiveram lugar esta quarta-feira, após uma reunião entre Gianni Infantino, presidente da FIFA, e Erick Thohir, presidente da Associação de Futebol da Indonésia.

Para já as datas do torneio continuam sem alteração (está previsto o início no final de maio) e a nova sede será anunciada em breve, comunicou a FIFA, que dá conta da possibilidade de vir a sancionar a Associação de Futebol da Indonésia.

A Argentina, que não se qualificou para o certame, tinha-se oferecido há dias à FIFA, perante a possibilidade de mudança de sede, para ser o novo organizador e assim poder participar como país anfitrião.

Apesar de retirar a organização do Mundial à Indonésia, a FIFA continuará presente no país asiático para apoiar e ajudar na transformação e renovação do sector, depois da tragédia de outubro de 2022 num estádio de futebol daquele país.