Oficial: Ferran Torres é reforço do Barcelona. Confira os detalhes

Avançado troca o Manchester City pelo emblema "blaugrana".

Agora é oficial: Ferran Torres, 21 anos, é reforço do Barcelona, anunciou esta terça-feira o emblema "blaugrana".

O avançado troca assim o Manchester City pela formação comandada por Xavi Hernández, assinando um contrato válido até junho de 2027 e ficando com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

Ferran Torres será apresentado no dia 3 de janeiro de 2022 no Camp Nou, a partir das 11h00 e antes do treino do Barcelona à porta aberta. Depois disso, o jogador atenderá aos órgãos de comunicação social em conferência de Imprensa.