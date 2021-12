Oficial: Felipe Melo troca de clube no Brasil

Depois de terminar contrato com o Palmeiras, o médio Felipe Melo assinou pelo Fluminense.

O Fluminense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Felipe Melo, médio de 38 anos. O jogador brasileiro terminou contrato com o Palmeiras e assinou pelo Flu por duas épocas, até ao final de 2023.

Felipe Melo envergará a camisola número 52.

"Eu sou leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante, motivo de muito orgulho", referiu o futebolista, em declarações ao canal oficial do clube tricolor.