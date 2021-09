Falcao apresentado como reforço após rescindir contrato com o Galatasaray

Antigo avançado do FC Porto estava livre e assinou com o Rayo Vallecano.

Brilhou em Madrid, com a camisola do Atlético, e, nesta última fase da carreira, está de volta aos arredores da capital espanhola. Radamel Falcao foi confirmado como reforço do Rayo Vallecano.

Nas redes sociais, o emblema de Vallecas confirmou a chegada do avançado, que tinha rescindido com o Galatasaray, depois do clube turco não conseguir cobrir o salário de alguns dos seus jogadores mais caros.

Aos 35 anos, Falcao, antigo avançado do FC Porto, vai ser colega dos portugueses Kévin Rodrigues e Bebé.