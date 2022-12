Oficial: Fábio Silva tem novo treinador no Anderlecht

Brian Riemer, novo treinador do Anderlecht

Brian Riemer foi anunciado no comando técnico.

Fábio Silva tem novo treinador no Anderlecht. O dinamarquês Brian Riemer foi anunciado este sábado no comando técnico do emblema belga.

Riemer, 58 anos, era o treinador adjunto de Thomas Frank no Brentford, da Premier League, principal escalão do futebol inglês.

O Anderlecht, que tem o avançado português Fábio Silva e o ex-Benfica Jan Vertonghen no plantel, ocupa o 11.º lugar do campeonato belga.