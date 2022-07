Oficial: Fabianski vai ficar um quinto ano no West Ham

Guardião renovou e até pode continuar em Londres até 2024, assim clube e jogador entendam ativar a época adicional de opção

Lukasz Fabianski, experiente guardião polaco de 37 anos, vai ficar no West Ham, pelo menos, mais uma temporada, anunciou o clube londrino nas redes sociais.

No Olímpico desde 2018, Fabianski pode ainda permanecer no West Ham na temporada 2023/2024, assim clube e jogador entendam ativar o ano adicional de opção.