Oficial: ex-Rio Ave e Chaves é reforço do Sevilha

Marcão deixou o Galatasaray e é o primeiro reforço da temporada Julen Lopetegui

O Sevilha anunciou esta segunda-feira a chegada de Marcão, central ex-Rio Ave e Chaves que deixou o Galatasaray, da Turquia, e é o primeiro reforço da temporada para Julen Lopetegui.

Depois de ter passado nos habituais exames médicos, o central brasileiro, de 26 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas e terá a tarefa de substituir o compatriota Diego Carlos, que saiu para o Aston Villa, da Premier League, a troco de cerca de 30 milhões de euros.

Formado no Atlético Paranaense, Marcão despediu-se do Brasil na época 2017/18, quando seguiu por empréstimo para o Rio Ave, antes de ser contratado pelo Chaves no ano seguinte, onde fez 24 jogos e chamou a atenção de Istambul.

Depois de três temporadas e meia na Turquia, o central está de volta à Península Ibérica e já se encontra junto da comitiva do Sevilha em Seul, na Coreia do Sul, onde a equipa está a estagiar.