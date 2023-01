Oficial: ex-Paços de Ferreira assina pelo Sparta Praga

Awer Mabil, extremo que passou pelos pacenses, emprestado pelo Cádiz ao clube checo

Awer Mabil, extremo internacional pela Austrália, vai jogar no Sparta de Praga na segunda metade da temporada, por empréstimo do Cádiz.

O antigo jogador do Paços de Ferreira, que passou por Portugal em 2017/18, esteve recentemente no Mundial do Catar, onde realizou duas partidas.

O antigo internacional checo Rosicky, agora dirigente do Sparta Praga, apresentou Mabil: "Awer é um ala atacante, um jogador trabalhador que pode jogar um contra um. Ele tem experiência em jogos internacionais e é um jogador de equipa com mentalidade vencedora. O treinador o conhece bem porque eles passaram algum tempo juntos no Midtjylland."

Mabil, recorde-se, saiu do Sudão como refugiado e começou a carreira na Austrália, rumando depois a Dinamarca, Portugal, Turquia, Espanha e agora Chéquia.

✍️ NEW PLAYER | Sparta's fourth winter signing is Australian national team player The 27-year-old midfielder comes to Letná on loan with an option from the Spanish La Liga, where he played for Cádiz



➡️ https://t.co/yke4HYiiPc pic.twitter.com/fvXBv3RrP1 - AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) January 4, 2023