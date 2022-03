Botafogo anunciou Saravia como reforço até ao final da temporada de 2022.

Renzo Saravia vai prosseguir a carreira no Botafogo, anunciou esta terça-feira o emblema brasileiro. O lateral-direito rescindiu contrato com o FC Porto em fevereiro e ficou livre no mercado, assinando agora até ao final de 2022 pelo Fogão.

O internacional argentino, de 28 anos, fez apenas seis jogos pelos dragões - marcou um golo. Nos últimos dois anos foi emprestado pelos azuis e brancos ao Internacional.