Oficial: lateral ex-FC Porto junta-se a Hulk no Atlético Mineiro

Renzo Saravia com a camisola do Atlético Mineiro

Lateral-direito Renzo Saravia, que teve uma passagem não muito convincente nos dragões, é reforço do clube brasileiro.

Agora é oficial. Renzo Saravia, lateral-direito ex-FC Porto e que neste momento estava sem clube, é reforço do Atlético Mineiro, juntando-se assim ao também antigo jogador azul e branco Hulk no emblema brasileiro.

O defesa argentino de 29 anos assina um contrato válido até julho de 2023, com cláusula de renovação automática até ao final do ano, mediante cumprimento de objetivos.

Saravia já está devidamente inscrito, pelo que poderá estrear-se com a camisola do Atlético Mineiro, diante o CA Patrocinense, jogo agendado para as 19h30 de sábado.

Além do FC Porto, o argentino também representou Belgrano, Racing, Internacional e Botafogo.