Oficial: ex-FC Porto é reforço do Málaga

Adrián López é reforço do Málaga

O avançado de 34 anos estava sem clube desde que deixou o Osasuna, em 2021.

Adrián López, antigo jogador do FC Porto, é reforço do Málaga, anunciou esta quinta-feira o clube espanhol. É o regresso do avançado ao emblema que representou em 2008/09.

O internacional espanhol de 34 anos estava sem clube desde que deixou o Osasuna em 2021, e irá assim ajudar o Málaga, que ocupa o 18.º lugar da segunda divisão espanhola, no que resta da temporada.

Adrián López estava há três semanas a treinar com a equipa principal, num período de readaptação física, e já estará disponível para o embate com o Girona, agendado para as 20h00 de sexta-feira.