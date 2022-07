Após um ano discreto no Benfica, Radonjic vai tentar relançar a carreira na Serie A.

Nemanja Radonjic vai ser jogador do Torino, emblema da Serie A que oficializou a transferência esta quinta-feira. O extremo sérvio pertencia ao Marselha.

Na época passada, Radonjic, de 26 anos, jogou no Benfica, por empréstimo dos marselheses, mas a passagem foi discreta, com apenas 11 jogos realizados e apenas um golo (com V. Guimarães).