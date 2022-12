César Montes chega do Monterrey por oito milhões de euros e assina até 2028

O Espanhol reforçou a ligação ao México com um reforço oriundo daquele país: César Montes, defesa central do Monterrey que esteve no Mundial do Catar.

O clube de Barcelona já tinha na camisola um patrocínio da Riviera Maya, zona turística do México, agora tem no plantel um mexicano de 25 anos com margem de progressão.

César Montes chega por oito milhões de euros e assina até 2028.

A apresentação contou com a colaboração da Panini, a revelar o cromo que faltava na coleção.