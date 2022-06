Oficial: Ernesto Valverde está de volta ao Athletic Bilbau

Espanhol é o técnico com mais jogos orientados na história do clube

O Athletic Bilbau, oitavo classificado da passada edição da La Liga, anunciou esta quinta-feira que Ernesto Valverde está de volta ao banco do clube, por onde já passou em duas passagens distintas, entre 2003 e 2005 e 2013 e 2017.

Livre desde que abandonou o comando técnico do Barcelona, em janeiro de 2020, o regresso de Valverde ao clube basco já era conhecido desde a vitória de Jon Uriarte nas eleições presidenciais do emblema, que tiveram lugar na sexta-feira.

Aos 58 anos, Valverde é o treinador com mais jogos orientados na história do Athletic Bilbau, com um total de 306.