Oficial: Eriksen é reforço do Manchester United

Médio continua na Premier League, mas passa do Brentford para Old Trafford, assinando um contrato de três anos

Já foi figura do Tottenham e, depois de viver o maior susto da sua vida, vai ser reforço do Manchester United. Christian Eriksen é reforço para Erik Ten Hag, anunciaram os red devils nas redes sociais.

Depois de meia época no Brentford, que resgatou o médio quando o Inter já não contava com ele, Eriksen experimenta o terceiro clube na Premier League, depois dos 305 jogos com a camisola do Tottenham. O internacional dinamarquês assina por três anos e chega a custo zero.

Christian Eriksen junta-se ao neerlandês Tyrell Malacia como reforços para a versão 2022/2023 do Manchester United.