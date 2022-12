Oficial: Endrick é reforço do Real Madrid

Redação com Lusa

Brasileiro vai juntar-se aos merengues no verão de 2024. Termos e valores do negócio ainda não divulgados pelos clubes

Endrick, jovem prodígio do futebol brasileiro, é reforço do Real Madrid, anunciou o Palmeiras, no início da tarde desta quinta-feira.

Nas redes sociais, o emblema brasileiro confirmou que o canhoto será jogador dos merengues a partir do verão de 2024, quando completar 18 anos.

Leia também Mundial 2022 Central da França não festejou com os colegas: "Estou desolado..." Declarações de Jules Koundé, central da França, após a vitória sobre Marrocos (2-0), em jogo das meias-finais do Mundial'2022. A final será disputada contra a Argentina no domingo (15h00).

"Os termos e valores da operação são confidenciais", referiu ainda o Palmeiras, que poderá contar com o jovem jogador por mais um ano e meio.

"Até me apresentar no Real Madrid, vou continuar dedicado como sempre para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais golos, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos adeptos", afirmou o internacional sub-20 pela Canarinha.

O jogador tinha despertado o interesse de vários clubes e, recentemente, o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, chegou a admitir em entrevista à ESPN ter falado com o jogador e com o pai, demonstrando interesse na sua contratação.

No Palmeiras, clube no qual fez toda a formação, o avançado foi opção para Abel Ferreira em sete jogos já este ano, entre outubro e novembro, marcando três golos no "Brasileirão", numa época em que a equipa 'paulista' se sagrou campeã brasileira.

De acordo com a imprensa, sem que os números sejam oficiais, o Real Madrid terá investido 60 milhões de euros na contratação de Endrick.