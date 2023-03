Oficial: Elche anuncia sucessor de Pablo Machin

Sebastián Beccacece é o novo treinador do Elche, tendo assinado um contrato válido até final da época 2023/24

O argentino Sebastián Beccacece é o novo treinador do Elche, tendo assinado um contrato válido até final da época 2023/24, substituindo Pablo Machin, afastado na segunda-feira, após a derrota frente à Real Sociedad (2-0), anunciou esta terça-feira o clube da Liga espanhola.

Sebastián Beccacece, de 42 anos, conduzirá na quarta-feira a primeira sessão de trabalho com os seus novos jogadores e a sua estreia no banco do lanterna-vermelha Elche deverá acontecer frente ao Barcelona, líder da prova, a 1 de abril.

O técnico argentino tem larga experiência em clubes da América do Sul e foi adjunto do seu compatriota Jorge Sampaoli, despedido pelo Sevilha esta terça-feira, em diferentes seleções do Chile e da Argentina.

Sebastián Beccacece estreou-se como treinador na Universidad de Chile, de onde passou para Defensa y Justicia, seleção sub-20 da Argentina, Independiente, Racing e novamente o Defensa y Justicia, com o qual conquistou a Supertaça Sul-Americana.

Beccacece, que irá viver a sua primeira experiência no futebol europeu, já estava na órbita do Elche na temporada passada e será o quarto treinador do Elche na época de 2022/23, depois de Francisco Rodríguez, Jorge Almirón e Pablo Machin.

O Elche segue na 20.ª e última posição da liga espanhola, com 13 pontos em 26 jornadas, a 14 do Espanyol (17.º, com 27), que é o primeiro clube acima da linha virtual de permanência.