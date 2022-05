Oficial: Edgar Davids reforça equipa técnica de Louis Van Gaal

Ex-jogador, que estava desempregado, após passar, sem sucesso, pelo futebol algarvio, será adjunto dos Países Baixos até ao final do próximo Campeonato do Mundo, no Catar

Edgar Davids vai prosseguir a carreira enquanto técnico nos Países Baixos. Após a aventura mal sucedida no Olhanense, o ex-jogador, anunciou a Federação de Futebol dos Países Baixos, será adjunto do selecionador Louis Van Gaal.

"Davids junta-se imediatamente ao pessoal técnico da equipa nacional holandesa como treinador adjunto", lê-se em comunicado da KNVB, no qual é detalhado que Davids exercerá funções até ao final do Mundial'2022.

O ex-jogador, de 49 anos e que se encontrava no desemprego - foi demitido do Olhanense em 2020/21 - vai render, temporariamente, Henk Fraser, técnico que assumiu, entretanto, o comando do Utrecht, clube da I Liga dos Países Baixos.

Edgar Davids, antigo internacional neerlandês em 74 ocasiões, protagonizou uma carreira de sucesso nos relvados ao representar alguns dos melhores clubes europeus como Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter e Tottenham.